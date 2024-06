Así es como debes preparar la piña colada en casa este verano: la receta fácil y deliciosa

Granizados, batidos de frutas, 'smoothies' bien fresquitos... Durante el verano renunciamos, al menos en su mayoría, a las bebidas calientes y optamos por aquellas que además de saciarnos consigan refrescarlos. Las altas temperaturas no siempre son fáciles de llevar por eso tomarnos uno de ellos en una terraza se convierte en un auténtico planazo. Entre las favoritas destacan el mojito o el bloody Mary, habituales en cualquier coctelería o bar, pero también la piña colada. ¿Quién no ha probado alguna vez este cóctel? Se trata de uno de los más clásicos y conocidos, pues su refrescante mezcla de sabores no deja indiferente a nadie.