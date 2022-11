Nadie dice que sea fácil, pero si sigues estos consejos, lo lograrás y te sentirás más feliz por dentro... y por fuera.

Elena Mandacen

Si estás en ese momento de tu vida en el que te sientes hinchada, la ropa que más te gusta no te sirve y no te encuentras a gusto contigo misma, no te agobies porque adelgazar unos kilos es posible sin necesidad de matarse de hambre ni recurrir a dietas milagro que lo único que harán será deprimirte y poner en riesgo tu salud. Porque esto último es importante, antes de decidir cambiar tu alimentación, es conveniente que consultes a un experto para que te asesore y huyas de esas noticias sensacionalistas que encontramos en internet y que no traen nada bueno. Elegir una buena dieta no es sencillo, principalmente porque existen pocas dietas efectivas, y muchas se basan en que pierdas líquidos y no grasa, en otras dejas de comer cosas importantes para el cuerpo y te debilitas. Por encima de todo, tiene que ser una dieta equilibrada.

Esa fórmula secreta que nos haga bajar de peso no existe, pero sí una serie de pautas que seguir. Hemos consultado a la farmacéutica Belén Acero, titular de la Farmacia Avenida América y especialista en dermofarmacia y nutrición, sobre qué debemos hacer para adelgazar cinco kilos en un mes, teniendo claro en todo momento que hay que establecer un objetivo que sea realista para después seguir un plan alimentario acorde a tus necesidades.

¿Qué alimentos debemos incluir?

"Perder cinco kilos en un mes es posible, pero bajo mi punto de vista, no deberíamos fijar el número de kilos que queremos perder en un tiempo determinado. Lo ideal seria adquirir un estilo de vida saludable, que podamos mantener en el tiempo, sin que suponga 'estar a dieta' y hacer un constante sacrificio", explica Belén Acero que tiene claro que empezar con una nueva alimentación es la base del éxito. "Si se quiere perder peso, hay que aumentar el consumo de verduras, pescado y carnes magras como pollo o pavo, grasas 'buenas', como el aceite de oliva virgen extra o los frutos secos, y legumbres y frutas. Deberíamos evitar el consumo de alcohol, alimentos procesados y azúcares y limitar el consumo de carnes rojas, sobre todo al principio, hasta alcanzar el peso deseado. Hacer una pequeña restricción calórica (es decir, intentar comer menos calorías de las que se gastan)".

¿Debo cambiar mi estilo de vida?

Por supuesto. El método para lograrlo no es una dieta restrictiva, sino más bien la educación para saber qué, cuánto y cómo comer para llevar un buen estilo de vida. "Yo recomendaría intentar evitar el sedentarismo, movernos lo máximo posible y, de esta forma, aumentar, sin que suponga un gran esfuerzo, el gasto calórico. Si aumentamos el NEAT ( gasto calórico que no proviene del ejercicio), y esto lo combinamos con entrenamiento de fuerza y ejercicio cardiovascular (montar en bicicleta, nadar, correr, etc), unas tres veces por semana, tendremos muchas posibilidades de éxito".

La importancia de dormir bien

Puede parecer absurdo, pero si queremos mantener un peso saludable, también debemos cuidar el sueño, ya que un sueño reparador va a ser clave en la secreción de hormonas que regulan el hambre y la saciedad."Recomiendo evitar los dispositivos electrónicos una o dos horas antes de irse a dormir, la práctica de meditación al menos cinco minutos al día, y si no consiguiéramos dormir bien y fuera necesario, recurrir a un profesional sanitario que nos recomiende algún complemento alimenticio adecuado para nosotros. Por último, es importante controlar el estrés, ya que muchas veces comemos por 'hambre emocional', porque nos sentimos más preocupados o con unos mayores niveles de ansiedad", explica Belén Acero.

Tener el cuerpo soñado no debe pasar nunca por traumas, restricciones o probar trucos milagrosos que no funcionan, sino por una buena alimentación que mejorará, a su vez, nuestra salud.