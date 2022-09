¿De verdad el ayuno intermitente es tan milagroso como lo pintan?

Te contamos todos los mitos y verdades detrás de este estilo de alimentación

Julia García

Cuando se trata de bajar de peso todas buscamos esa fórmula secreta que nos haga bajar de peso y recurrimos a cualquier consejos que encontramos en Internet. Pero lo cierto es que no todo lo que hay en las redes es para todos. Pero lo cierto es que no todo lo que hay en la red es fiable, y de lo que sí lo es, no tiene por qué adaptarse ni ajustarse bien a tu caso concreto. Pasa, por ejemplo, con la dieta del ayuno intermitente.

Desde hace ya un tiempo, este tipo de alimentación se ha convertido en una de las tendencias de dominantes en el sector de la nutrición y la dietética. Y aunque la dieta del ayuno intermitente sí sirve y ha ayudado a muchas personas a perder peso, no debería ser algo que se pueda recomendar a la ligera, ya que es algo que se debe hacer de manera correcta, bajo asesoría médica, porque si bien tiene muchos beneficios, el ayuno intermitente no es para todo el mundo. Es más, esta afirmación se podría extrapolar a cualquier otra dieta.

Todo cambio en la alimentación que implique restricción de alimentos o cambios muy bruscos en la dieta —no hablamos de dejar las galletas para tomar tostadas integrales o yogur con fruta en el desayuno, ya que esto sí son consejos recomendados de aplicación general— ha de hacerse de manera personalizada, siguiendo las directrices de un profesional en la materia. En el caso concreto de la dieta del ayuno intermitente, algunos condicionantes de salud desaconsejan hacerlo. Es el caso de las personas que buscan mejorar fertilidad, las mujeres embarazadas, los adolescentes, las personas mayores de 70 años o aquellas que sufren algún trastorno de alimentación (anorexia, bulimia, o ansiedad por comer.

Qué es la dieta del ayuno intermitente

A diferencia de otros planes de alimentación estrictos que suelen conllevar la restricción de alimentos o cantidades, la dieta de ayuno intermitente hace referencia a los horarios. En realidad, todos ayunamos por la noche, cuando dormimos, pero lo que propone la dieta del ayuno intermitente es ampliar esa franja de tiempo sin comer: puede ser de 12 horas, y hay personas que incluso lo hacen de más.

Por lo tanto, el ayuno intermitente se trata de un estilo de alimentación. No es apropiado hablar de dieta y sí de un modelo de organización en el que tienes que restringir el tiempo en el que comes, lo cual puede ser contraproducente para los grupos de personas citados anteriormente, entre otros. No hay suficiente evidencia científica para asegurar que este tipo de dieta favorece a todas las personas. Lo importante, y de esto sí que hay abundante evidencia científica, es que comas una dieta variada que se adecúe a tus necesidades, con protagonismo de alimentos saludables —frutas, verduras y legumbres especialmente— que toleres bien, y que si quieres perder grasa exista un déficit de calorías controlado. Ponerse en manos de un especialista, si este último es tu caso, es lo más aconsejable.

¿Por qué es funciona el ayuno en algunas personas?

Al restringir el horario en el que comes, “automáticamente” consumes menos calorías. Sin duda, cuando uno rompe el ayuno comienzan los picos de insulina, las ganas de comer; entonces, tenemos menos tiempo para comer, y cuando llevas varios días haciéndolo te acostumbras a esa estructura. Eso sí, corremos el riesgo de disparar las cantidades de comida que ingerimos en esa franja destinada a la alimentación, de ahí que entrecomillemos “automáticamente”.

Por lo general, este estilo de alimentación beneficia mucho a los hombres, pero a veces no es tan ideal para las mujeres. Esto se debe a que nuestra programación genética y hormonal es distinta, aunque esto no quiere decir que sea malo para las mujeres. En definitiva, la dieta del ayuno intermitente, si bien tiene algunos indicios positivos, a nivel de salud, de control de calorías, no es la fórmula mágica ni la única manera de comer. Para obtener resultados duraderos lo importantes es que hagas aquello que te va a funcionar a largo plazo.