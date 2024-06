Opiniones (y algunas críticas) del restaurante Disfrutar de Barcelona, declarado el mejor del mundo

El pan chino con caviar y nata agria, el milhojas de Idiazabal, los macarrones a la carbonara a la gilda... son algunos de los platos más mencionados y calificados de "inmejorables", así como bebidas como un aperitivo de vodka con trufa o "un whisky no bebido, sino vertido en las manos para poder olerlo" (no, no haremos más spoilers).