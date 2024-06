Diez restaurantes para inaugurar el verano

Bronzo es sabores del norte de Italia en los que no faltan los embutidos y quesos traídos semanalmente, platos tradicionales venecianos como “las sarde in saor” (sardinas en escabeche agridulce) o el “baccalà mantecato” (crema de bacalao), las pastas frescas hechas en casa como los bigoli in salsa y las pizzete cocinadas al horno de piedra. Atención al maravilloso “gorgonzola cheesecake” de postre. Look de cuidada taberna. Cuentan con dos locales, en el Born y Eixample. Disponen de terraza.