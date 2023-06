Olvídate de los mosquitos este verano con esta ‘ideaza’ de Ikea por menos de 10 euros

Al igual que nos protegemos del sol bajo una bonita pérgola en el jardín, necesitamos que nuestras noches de verano sean fresquitas y, a la vez, protegidas de cualquier picadura que se ponga por delante. En los últimos veranos, hemos probado de todo para intentar ahuyentar a todo tipo de mosquitos, pero las picaduras han seguido persistiendo. Aún así nuestras tiendas deco que nunca se rinden, piensan en hacernos la vida más cómoda y no pierden ni una sola oportunidad para brindarnos ideas prácticas, ahora traen la solución para no temer nunca más a los mosquitos. Y no, no es una planta, un perfume para el hogar antimosquitos o una clásica mosquitera. Es mucho más y puede adaptarse a cualquier estancia de tu casa.