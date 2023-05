¡Todo al rosa! Ikea pone a la venta el macetero más 'trendy' de la temporada (por menos de 2 euros)

Porque, efectivamente, no podremos decir que tenemos el jardín o la terraza lista para comenzar el verano hasta que no llenemos la estancia de flores. Para ello, necesitamos hacernos con todo el kit de jardinería y, por supuesto, con macetas y maceteros que completen la estancia y llenen cada rincón de alegría. ¿Todavía no has encontrado un modelo que combine con tu terraza o jardín? Te damos una idea que, estamos convencidas, te encantará.