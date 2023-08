Vídeos personalizados y alquileres sorpresa: así se enfrentan los famosos a la huelga de Hollywood

El servicio Cameo, popular en Estados Unidos, se ha adentrado ya en el universo de la cultura pop de la mano de series como ‘The other two’ y ‘And just like that’, que para plasmar la frustración de los actores, coinciden en haber incluido en un capítulo escenas en las que actores en horas bajas se ven obligados a grabar infinidad de vídeos en los que envían a quien paga por el servicio un contenido audiovisual en el que mandan los mensajes que los pagadores quieren. Sí: en Hollywood es posible tener un mensaje de cumpleaños personalizado de una celebridad, si bien es verdad que como retratan las series, quien tiene que recurrir a este trabajo extra no es precisamente Cate Blanchett, sino los que podríamos llamar actores de segunda. Que nadie se nos tire encima por haber dicho esta frase, por favor. Bueno, si Cheyenne Jackson, que está apostando por esta forma de lograr ingresos, quiere decirnos algo, estaremos más que encantadas de recibir sus quejas… El actor cobra 95 dólares por videomensaje, y ha explicado a ‘New York Times’ que al tener dos hijos, se ha visto obligado a regresar a esta plataforma por más que a su marido le diera cierto reparo que lo hiciera. The show must go on, sobre todo cuando se necesita pagar el alquiler…