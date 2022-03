¿Por qué 'Red', la película de Pixar que habla de la adolescencia (y, sí, de la menstruación) ha dividido a la crítica?

La primera cinta del estudio dirigida, escrita y producida por mujeres trata el tema universal del paso de la infancia a la pubertad. Entonces, ¿por qué incomoda y la acusan de dirigirse a un "público muy específico"?

SILVIA VÁZQUEZ

La rebeldía, la búsqueda de independencia frente al control de los padres, las amigas como centro del universo, el fenómeno fan de las 'boy bands'... y la llegada de la menstruación. 'Red' ('Turning red' en su versión original), es la primera película de Pixar que abre el melón de la adolescencia con una curiosa metáfora que, desde su estreno el pasado 11 de marzo en Disney+, ha suscitado tantos aplausos como críticas.

La protagonista de la cinta es Mei Lee, una niña china de 13 años que vive en Toronto... y, de pronto, se transforma en un enorme panda rojo cada vez que se emociona (es decir, casi todo el rato). No entiende los cambios de su cuerpo, su humor es imprevisible, le gusta un chico y su gran preocupación es ir al concierto de los 4*Town con sus tres mejores amigas, lo que genera algún que otro conflicto con su protectora y a menudo exigente madre.

"Cuando entré en la pubertad, no me convertí en un panda pero hallé más pelo en mi cuerpo, y olía, y tenía hambre todo el tiempo; así que sí, me convertí en una especie de bestia", cuenta entre risas Domee Shi quien, después de ganar el Oscar por el corto 'Bao' y participar en títulos como 'Inside out', 'Los increíbles 2' o 'Toy story 4', se ha convertido en la primera mujer que dirige un largometraje para Pixar.

En este mundo a medio camino entre la magia y lo real, 'Red' nos traslada a los primeros 2.000, "una época más simple de teléfonos plegables, CDs, pulseras de gelatina y tamagotchis". La historia es fantástica, pero resulta fácil identificarse con ella, quizás porque la directora ha tirado de sus propias vivencias (al igual que Mei, nació en China, pero creció en Canadá) para abordar la lucha universal de crecer y aprender a encajar la familia y la amistad sin dejar de ser fiel a uno mismo. Y, todo ello, aderezado con la correspondiente revolución de hormonas de esa época, que la madre de la protagonista trata con eufemismos y cierta torpeza cuando le pregunta si ya "ha florecido su peonía roja".

"El shock de tener la regla por primera vez y no entender lo que le pasa a tu cuerpo, el hecho de discutir más con mis padres, querer más libertad pero que ellos fueran muy protectores y no entendieran por qué... Esa fue mi experiencia con la adolescencia, y así se puede ver en la cinta", explica Domee Shi en una entrevista para Woman.

Curiosamente, el estudio de animación ha decidido relegar al 'streaming' el estreno de 'Red', ya disponible en la plataforma de Disney+ sin pasar antes por la gran pantalla (tal como ocurrió con 'Soul' y 'Luca'). Puede que el estudio de animación no confiara en la capacidad de este proyecto para llevar a los espectadores hasta las salas de cine o, quizás, que se viera venir la polémica que ya circula en las redes al respecto.

"Esta historia está dirigida a una audiencia muy específica", "puede ser un poco incómoda" o "es una de las películas más raras de Pixar" son algunos de los comentarios que se repiten entre el sector más crítico (mayoritariamente masculino). ¿Sigue siendo en pleno 2022 un tabú la menstruación? Al menos eso parece indicar esta dicotomía, ya que para otros, en cambio, la cinta debería ser de obligado visionado, especialmente para los pequeños de la casa que pronto alcanzarán la edad de la protagonista y se enfrentarán a los mismos problemas.

Y es que, pese a ser un tema muy cercano a su público potencial, ha tenido que llegar un equipo sustentado casi en su totalidad por mujeres para que el mayor estudio de dibujos animados se haya decidido a adentrarse, por fin, en las complicaciones de la más temprana juventud en una cinta para todos los públicos sin renunciar por ello a carcajadas y escenas de ternura que son sello de la casa.