De 'Elvis', el aclamado biopic sobre el rockero, a la multipremiada 'CODA': los mejores estrenos que a partir de septiembre de 2022 puedes ver en streaming.

Clara Hernández

Septiembre llega lleno de novedades de ficción para hacernos más fácil la rentrée. Ya te desvelamos cuáles eran las 10 series de estreno mas esperadas del mes (entre ellas, 'El señor de los anillos: los anillos de poder' o la temporada 5 de 'El cuento de la criada'). Ahora repasamos las películas que llegan a las plataformas (de Netflix a HBO Max o ) y que no te puedes perder.

ELVIS

Cuándo y dónde verla: En distintos cines. El 2 de septiembre, también en HBO Max

Por qué verla: Dirigida por Baz Luhrmann ('Moulin Rouge', 'Australia') y protagonizada por Austin Butler (que encarna al cantante) y Tom Hanks (su manager), llega a HBO Máx tras pasar por el festival de Cannes y cosechar un gran éxito de crítica y taquilla. No solo es un biopic de Elvis Presley, cuya historia se cuenta a través de su enigmático manager, sino también una reflexión sobre la fama. Páginas como Filmaffinity le conceden una valoración de 7,2 sobre 10, mientras IMDb le da un 7,6 y Rotten Tomatoes, un 78%.

BUENA SUERTE, LEO GRANDE

Cuándo y dónde: 2 de septiembre, en Movistar+

Por qué verla: Se trata de una película empoderada en la que Emma Thompson, su protagonista estrella, plantea sin complejos una situación poco vista en la pantalla: tras un matrimonio insatisfecho y con 55 años, su personaje, Nancy, contrata los servicios de Leo Grande en busca de sexo. Su directora es Sophie Hyde, galardonada en Berlín y Sundance por '52 martes'.

PINOCHO

Cuándo y dónde: 8 de septiembre en Disney+

Por que verla: Es uno de los estrenos para todos los públicos más esperados de la plataforma. La reinvención de determinados clásicos nunca falla y esa, teniendo en cuenta que su director es e premiado Robert Zemeckis y que su Geppetto está interpretado por Tom Hanks, tiene muchas posibilidades de confirmarlo. Por cierto, la nominada a un Oscar Cynthia Erivo es la responsable de dar vida al Hada Azul.

LICORICE PIZZA

Cuándo y dónde: Ya está disponible en Apple TV. A partir del 11 de septiembre, también en Amazon Prime Video.

Por qué verla: Esta comedia romántica dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson (hasta 8 veces nominado en los Oscar), que se estrenó en los cines hace un año, estrena casa (Amazon Prime Video) con unos importantes avales: tres nominaciones a los Oscar (mejor película, mejor director y mejor guion original), cuatro nominaciones a los Globos de Oro y cinco para los Premios BAFTA. En sitios web especializados como Rotten Tomatoes posee una calificación de 91%.

BELFAST

Cuándo y dónde: 16 de septiembre, en Movistar+

Por qué verla: Ha obtenido un Oscar y un Globo de Oro 2022 al mejor guion, el cual recrea, en blanco y negro, una tierna historia sobre la infancia de Buddy, un niño de 9 años que vive en la ciudad obrera de Belfast, marcada por la crisis. También ha sido reconocida con un premio Bafta al mejor filme británico y el Premio del Público en Toronto.

RAINBOW

Cuándo y dónde: el 23 de septiembre, en cines; el 30 de septiembre, en Netflix

Por qué verla: Los créditos no pasan inadvertidos. Se trata de la nueva película de Paco León ('Carmina o revienta', 'Kiki, el amor se hace', 'Arde Madrid') que ha sido producida por Sandra Hermida (Goya a la mejor dirección de producción por 'El orfanato', 'Lo imposible' o 'Un monstruo viene a verme') y protagonizada por la debutante Dora, hija de Bimba Bosé, así como por Carmen Maura, Carmen Machi, Hovik Keuchkeiran, Samantha Hudson, Carmina Barrios (la madre del cineasta en la vida real) o los músicos Ayax Pedrosa y Wekaforé Jibril. Además, cuenta con las colaboraciones especiales de Rossy de Palma y Ester Expósito. El guion también es original: se trata de una reinvención de 'El mago de Oz' centrado en una adolescente que inicia un viaje iniciático en el que se mezclan disciplinas como la danza, la moda, las artes plásticas, la música o la interpretación.

CODA: LOS SONIDOS DEL SILENCIO

Cuándo y dónde: 23 de septiembre en Movistar Plus+

Por qué verla: Fue una de las grandes ganadoras de los últimos premios Oscar, donde obtuvo el galardón a mejor película, mejor actor de reparto (por Troy Kotsur) y mejor guion adaptado (firmado por Sian Heder), estuvo nominada en los Globos de Oro en dos de las categorías principales. Además, si eres fan de la serie carcelaria 'Orange is the new black', has de saber que su directora, Sian Heder, también es la responsable de este filme. La película recrea la situación familiar de Ruby, hija de una pareja sorda y la única persona que oye de su familia.

CÁSATE CONMIGO

Cuándo y dónde: 24 de septiembre en Movistar Plus+

Por qué verla: Se trata de la comedia romántica protagonizada por Jennifer Lopez, Maluma (que debuta como actor) y Owen Wilson, así como por bodas, amor y vestidos de novias. Aunque las críticas han sido tibias, con esos elementos ¿quién se va a resistir a verla?

SONIC 2 LA PELÍCULA

Cuándo y dónde: 30 de septiembre en Amazon Prime Video

Por qué verla: Es apta prácticamente para toda la familia (en España, a partir de 7 años) y la secuela de la exitosa 'Sonic' sobre el famoso erizo superveloz. Tal vez no sea tan divertida como aquella primera, señalan algunos fans, pero si disfrutaste de la primera, te resultará, como mínimo, aceptable.

OBJETOS

Cuándo y dónde: 30 de septiembre en salas de cine.

Por qué verla: Pertenece a uno de los géneros más exitosos del momento: el de los thriller inquietantes. Además, está protagonizado por rostros como el de Álvaro Morte (el Profesor de 'La Casa de Papel'), Verónica Echegui ('El camino') o China Suárez ('Solo se vive una vez'), y dirigido por Jorge Dorado, tres veces nominado a los Goya. La narración se adentra en el mundo sórdido del tráfico de personas en el que hay personajes que cuidan a los objetos como a personas y de quienes tratan a las personas como objetos.

