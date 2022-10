Las 12 mejores series que llegan en noviembre a Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Disney +...

Comienza la temporada de manta y sofá. Estas son las mejores series de estreno y regresos de nuevas temporadas que llegan a las para acurrucarte frente a la pantalla.

Clara Hernández

Tras las celebraciones de Halloween, y con la bajada de temperaturas, quedan inauguradas oficialmente las sesiones de manta y sofá. Seguramente, eso no pasa inadvertido a las principales plataformas que este noviembre llegan cargadas de series de estreno y regresos muy, muy esperados (entre ellos, 'Élite', 'The Crown' o 'Aquí no hay quien viva'). Te desvelamos, de todas las series que estarán disponibles este mes en Netflix, HBO Max, Disney + o Amazon Prime Video, cuáles son las mejores y las que más darán qué hablar. También, dos que se estrenan este mismo 31 de octubre, pero que hay que subrayar: '¡García!' y ¡The White Lotus 2'.

¡GARCÍA!

Cuándo y dónde: 31 octubre, en HBO Max. En abierto, primer episodio en DMAX.

Por qué verla: Basada en la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos, su paso por los festivales de cine fantástico de Sitges o Austin ha dejado una parroquia de fans enganchado a su buena factura, su sátira a la política española y su locura comiquera. Argumento: Antonia (Veki Velilla), una joven periodista de investigación, tropieza por casualidad con una conspiración urdida hace décadas: la existencia de un superagente criogenizado, García (Francisco Ortiz), creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos del general Franco.

'THE WHITE LOTUS' (2ª temporada)

Cuándo y dónde: 31 de octubre, en HBO Max

Por qué verla: Su primera temporada fue la gran triunfadora de los últimos Premios Emmy. Ahora, su segunda temporada promete tantas incógnitas como la primera; incluso, algunos apuntan a que es aún "más redonda". El reparto incluye a F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander o Sabrina Impacciatore, entre otros.

ANATOMÍA DE GREY (temporada 19)

Cuándo y dónde: 2 de noviembre a Disney+

Por qué verla: Qué decir de esta ficción de médicos producida por Shonda Rhimes casi eterna gracias al favor de la audiencia, que nunca le da la espalda, y que ha sido galardonada con el Globo de Oro 2007 a la mejor serie dramática de televisión. La nueva temporada arranca con cinco nuevos residentes y, por supuesto, el equipo de médicos habitual del Gray Sloan Memorial que se enfrentan a diario a decisiones de vida o muerte.

EL REINO DE LOS SUEÑOS

Cuándo y dónde: 2 de noviembre, en HBO Max

Por qué verla: Atención amantes de la moda y de la intriga: esta serie documental cuenta, a través de testimonios, la historia de los gigantes de la alta costura y cómo dos imperio lograron dominar el mundo del lujo desde principios de 1990 a 2010. Los nombres más importantes del mundo de la moda (John Galliano, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Tom Ford, Fracois Pinautl y Anna Wintour) protagonizan esta ficción sobre la conquista despiadada de París, Milán, Londres y Nueva York y los secretos mejor guardados del mundo de la moda.

EL FIN DEL AMOR

Cuándo y dónde: 4 de noviembre, en Amazon Prime Video

Por qué verla: Su protagonista es la actriz y cantante Lali Espósito, que nos enamoró en su papel de Wendy en 'Sky Rojo', y que aquí también es productora ejecutiva junto con Leticia Dolera ('Vida perfecta') y la nominada al Emmy Erika Halvorsen. Está basada en el exitoso libro del mismo nombre. Lali es Tamara, una atrevida filósofa de la cultura pop, quien después de enfrentarse a su propia educación judía ortodoxa en Buenos Aires, deja a su novio para rebelarse contra el concepto tradicional del romance.

THE CROWN (5ª temporada)

Cuándo y dónde: 9 de noviembre, en Netflix

Por qué verla: Temporada tras temporada, esta ficción que narra la historia de la reina Isabel II ha ido sumando adeptos con sus tramas bien construidas, su reparto sobresaliente y lo que, suponemos, pasó en la realidad. Ahora se instala en la Gran Bretaña de los años 90 y la familia real se enfrenta al que posiblemente sea su mayor reto hasta la fecha mientras el público cuestiona abiertamente su papel.

EL SHOW DE SAVAGE X FENTY VOL. 4

Cuándo y dónde: 9 de noviembre en Amazon Prime.

Por qué verla: Aunque no es propiamente una serie, nuestra pasión por la moda nos hace incluir este show en la lista de estrenos imprescindibles. Se trata de la presentación de la nueva colección de Rihanna, una gran fiesta del sector que reunirá a modelos, actores, músicos... E incluirá coroegrafías, estilismas y la música de los ganadores de los Emmy.

1899

Cuándo y dónde: 17 de noviembre en Netflix.

Por qué verla: De la mano de los creadores de la oscura 'Dark', llega una de las series más esperadas de los fans del misterio y los escalofríos. 1889. Según el argumento, un vapor transporta emigrantes a América. Los pasajeros, procedentes de diversos países de Europa, tienen en común las esperanzas y los sueños para el nuevo siglo y su futuro en el extranjero. Pero cuando descubren otro barco de emigrantes a la deriva en alta mar, su viaje da un giro inesperado. Lo que se encuentran a bordo transformará su travesía a la tierra prometida en una pesadilla terrorífica.

ÉLITE (6ª temporada)

Cuándo y dónde: 18 de noviembre, Netflix

Por qué verla: Tras alcanzar el éxito internacional y coronarse varias temporadas como lo más visto de Netflix, la ficción dirigida al público Gen Z arranca con una nueva temporada en el colegio Las Encinas con muchos frentes abiertos. Después de la fatídica fiesta de Año Nuevo de Phillipe y la fuga de Guzmán, el secreto de la muerte de Armando podría acabar destrozando la historia de amor de Samuel y Ari. Ander Puig, Carmen Arrufat o Ana Bokesa serán algunos de los rostros que se sumarán a los veteranos André Lamoglia, Valentina Zenere, CArla Díez o Manu Ríos.

LA QUE SE AVECINA (Temporada 13)

Cuándo y dónde: 18 noviembre, Amazon Prime Video

Por qué verla: Su popularidad, temporada tras temporada, la ha llevado a convertirse en una de las series favoritas y más longevas de la pantalla gracias a su comunidad de vecinos alocada, su humor disparatado y su brillante reparto. Tras lo que parecía una despedida definitiva, ahora vuelve con la que es ya su 13 temporada. Después de la expropiación de Mirador de Montepinar, los vecinos fijarán su residencia en un inmueble del centro de la ciudad donde formarán parte de una comunidad de propietarios abanderada por una implacable presidente.

MIÉRCOLES

Cuándo y dónde: 23 de noviembre en Netflix.

Por qué verla: Este spin off sobre uno de los personajes más icónicos de la Familia Addams se ha convertido en uno de los estrenos más esperados de noviembre. Dirigida por Tim Burton, se centra en los años adolescentes de Miércoles, que será intepretada por Jenna Ortega, la jovencísima actriz cuyo rostro ya conmociona desde el tráiler de la ficción.

WILLOW

Cuándo y dónde: 30 de noviembre, en Disney+

Por que verla: Se trata de la serie de aventuras y fantasía basada en el gran éxito cinematográfico de 1988 de Lucasfilm, del mismo nombre, por lo que seguro que atraerá a innumerables nostálgicos así como a amantes del género. La historia comienza con un aspirante a mago en un pueblo de Nelwyn y una niña destinada a unir los reinos, quienes ayudaron a destruir a una malvada reina y desterrar las fuerzas de la oscuridad.

