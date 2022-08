Minutos después de que Tim Burton lanzara el tráiler de la serie que estrenará sobre la familia Addams en Netflix, las búsquedas de Jenna Ortega se han disparado.

Clara Hernández

La expectación por 'Miércoles' ('Wednesday'), la primera serie que Tim Burton dirigirá para Netflix y un spin-off dedicado a la temible hija con trenzas de la Familia Addams, es enorme, más aún desde que hace unas horas el cineasta ha puesto en circulación el tráiler de la ficción que se estrenará este otoño (la plataforma no ha facilitado aún fecha concreta).

Las imágenes (que puedes ver a continuación) no solo han revolucionado (y atemorizado) a los usuarios con el tono sombrío y ceñudo que Tim Burton habitúa a impregnar en sus trabajos, así como con unos chorretones de sangre causados por pirañas que aumentan sus niveles de 'gore' y humor siniestro, sino también por el rostro cruel-angelical con el que la protagonista, Miércoles Addams, libera las citadas criaturas en una piscina o cierra sus pestañas infinitas ante un gesto cariñoso entre sus padres, encarnados por Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán.

Peinada con las tradicionales trenzas con las que su personaje aparece en las películas originales de la Familia Addams, también con un vestido casi idéntico, esta Miércoles intimidante mostrará en la serie sus años de adolescente como estudiante de la academia Nevermore, sus complicadas relaciones sociales y sus intentos por dominar su habilidad psíquica, resolver una ola de asesinatos o el misterio paranormal que envolvió a sus padres 25 años antes. Pero ya antes de que podamos ver todo esto y minutos después de que se lanzara el tráiler, las búsquedas sobre Jenna Ortega, la actriz estadounidense de 19 años que encarna a Miércoles, se han disparado.

¿Y quién es esa adolescente que promete convertirse en uno de los rostros más seguidos de los próximos meses? Si has visto la película 'The Fallout', su proyecto más importante hasta la fecha, la conoces de sobra, ya que es ella quien la protagoniza a través del personaje de Vada Cavell, una estudiante de secundaria que atraviesa un trauma emocional tras un tiroteo escolar.

Pese a su corta edad, no es su único trabajo interpretativo hasta la fecha ya que comenzó su carrera como actriz infantil. Así, fue reconocida por su papel en la serie de comedia dramática 'The CW Jane the Virgin' y se puso en la piel de Ellie Alves en la ficción de suspenso 'You' de Netflix. También ha formado parte del elenco de 'The Babysitter: killer queen' (2020) y 'Yes Day' (2021), en la misma plataforma, y de las películas de terror 'Studio 666' y 'X', así como de 'Scream', por la que recibió un premio por ser la que mejor gritaba.

Todo ello ha hecho que medios de su país, como The Hollywood Reporter, la hayan categorizado recientemente como la 'Next big thing' ('Próxima gran cosa'), que las marcas de moda hayan comenzado a tenerla en cuenta para sus campañas 'Gen Z' y que su cuenta de Instagram no deje de crecer en número de seguidores (actualmente cuenta con más de 8 millones de followers).

Sí, prepárate para el otoño porque no vas a dejar de oír su nombre, si no lo has hecho ya.

Mira también: