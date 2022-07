Este será el cuarto proyecto de la actriz con la plataforma

Podría decirse que, en los últimos años, el lazo que ha unido a Kate Winslet con HBO Max ha sido estrecho y, por encima de todo, fructífero. La actriz ha trabajado ya en dos ocasiones con la plataforma, protagonizando algunas de las series más sorprendentes y vistas de su historia. La primera de ellas fue 'Mildred Place', una miniserie de cinco episodios que se centra en la historia de este personaje presentado en la novela de James M. Cain de 1941 y ofrece un correctísimo retrato de una mujer divorciada durante los años de la Gran Depresión en Estados Unidos.

A continuación, la protagonista de 'La modista' volvió a HBO con 'Mare of Easttown', una producción que narra un capítulo de la vida de una detective de un pequeño pueblo de Pennsylvania que investiga el asesinato de una joven muy conocida en la localidad. Una vez más, la actriz demostró que podía enfrentarse a cualquier proyecto, así como a los propios directores de este, cuando exigió que no se retocara su cuerpo en una de las escenas en las que aparece semidesnuda.

Ahora, tal y como informa Collier, la actriz protagonizará una nueva serie llamada 'The Palace', cuya trama transcurre, como su propio nombre indica, en el interior de un palacio desde el que un grupo de tiranos gobierna con puño de hierro. Sin embargo, con el paso del tiempo, este férreo dominio quedará debilitado y sus gobernante empezarán a perder el control sobre la ciudad que rodea este ostentoso edificio. Lo cierto es que, desde el principio, nos ha convencido totalmente.

La serie, que se ha confirmado poco después de que se diese a conocer que la actriz había firmado para otra producción de HBO Max 'The Trust', ha sido creada por Will Tracy, el guionista de 'Seccession', que también está disponible en la mencionada plataforma. Además, estará dirigida por el ganador de importantes premios como el Emmy y el BAFTA, Stephen Frears ('Alta fidelidad', 'Philomena', 'Victoria y Abdul'). Además, entre los guionistas figuran reconocidos nombres de la industria como Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra o Sarah DeLappe.

Por el momento, se desconoce cuándo comenzará este trabajo, aunque es posible que llegue a finales del próximo año o a lo largo del siguiente, 2024. Conviene en este caso recordar que no es la única producción en la que actualmente trabaja la protagonista de 'Wonder Wheel', ya que tiene pendientes en su agenda estrenos como 'Naya Legend Of the Golden Dolphin', donde participará como actriz de doblaje, o 'Lee' y 'Fake!'. Se avecina un futuro muy interesante...