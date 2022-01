Cate Blanchett, protagonista de la primera película de Pedro Almodóvar en inglés

El manchego rodará una adaptación del exitoso libro de Lucia Berlin Manual para las mujeres de la limpieza.

Julia García

Los rumores se han confirmado: Pedro Almodóvar dirigirá una película inspirada en el libro Manual para mujeres de la limpieza y Cate Blanchett será su protagonista. Se trata de un best seller compuesto por 43 historias femeninas firmadas por Lucia Berlin que el director manchego tenía intención de llevar al cine desde hace tiempo.

Ya antes de rodar La voz humana con Tilda Swinton, la película anterior a su último proyecto, Madres paralelas, se conocían sus intenciones de Almodóvar. Sin embargo, el proyecto se complico al perder El Deseo, su productora, los derechos para rodarla, pero Blanchett, candidata para protagonizar la historia desde los primeros rumores publicadas, se ha hecho con dichos derechos a través de su productora, Dirty Films.

Con este movimiento, el proyecto ha cogido de nuevo velocidad de crucero. Tanto es así que Variety, medio de referencia en Estados Unidos en este tipo de informaciones, confirma que el cineasta español está ya trabajando en el guion. Según esta información, lo está haciendo escribiendo en español para luego traducirlo al inglés. De hecho, esta será su primera cinta rodada en el idioma de Shakespeare.

Cate Blanchett, la estrella de la cinta

No ha elegido mal compañera de viaje para esta aventura Pedro Almodóvar. Ni más ni menos que una doble ganadora del Oscar como Cate Blanchett, que además será productora del filme. Blanchett está en plena forma a nivel profesional. En realidad, lleva todo este siglo siendo una de las mejores actrices de Hollywood. Prueba de ello es que la primera estatuilla la ganó en el año 2004 por The Aviator (a mejor actriz secundaria). En 2013 ganó el de mejor actriz protagonista por Blue Jasmine y casi una década después sigue siendo una de las grandes estrellas de Hollywood. Sin ir más lejos, participa junto a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Street, entre otros, en No Mires arriba, el último fenómeno cinematográfico del año 2021.

No se conocen todavía más detalles de esta adaptación a la gran pantalla Manual para mujeres de la limpieza dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Blanchett. Ni siquiera qué actrices y actores completarán el reparto, ni mucho menos fechas aproximadas en las que el proyecto estará listo para ver la luz, pero la noticia de su confirmación es de gran calado porque se trata de un nuevo paso de gigante en la carrera del director de cine español, que mantiene su idilio con Hollywood. Prueba de ello es la buena acogida que ha tenido en Estados Unidos Madres paralelas, estrenada justo antes de las fiestas con críticas sobresalientes.