Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, nominados a los Satellite Awards

La actriz y el director han sido elegidos como candidatos a llevarse estos premios otorgados por una agrupación de periodistas extranjeros gracias a su trabajo en 'Madres paralelas'.

Julia García

El 2021 va llegando a su fin y eso implica tener que hacer balance en muchos aspectos. Uno de ellos es repasar lo mejor que nos ha dejado el año en el mundo de la cultura –las recientes galas de los Grammy Latinos, los EMA's, los Ondas, los AMA's son solo algunos ejemplos–. En concreto, si hablamos de cine, en las últimas semanas se han sucedido los anuncios de las nominaciones a diferentes galardones.

La notificación de los candidatos a los Goya y los Feroz nos dejaron como clara favorita 'El buen patrón', la cinta de Fernando León de Aranoa que es una sátira sobre el mundo laboral que ha batido todos los récords de nominaciones y que, desde hace unas horas, es también aspirante a llevarse en el apartado de mejor película extranjera uno de los Satellite Awards.

Pero esta historia protagonizada por Javier Bardem, Almudena Amor y Manolo Solo no es la única representación española en estos galardones que concede la Prensa Internacional de la Academia (IPA) porque, en la que será su 26ª edición, este grupo de periodistas especializados ha querido reconocer también el trabajo que han hecho en nuestro país Pedro Almodóvar, Penélope Cruz y Alberto Iglesias en 'Madres paralelas'. Mejor guion original, mejor actriz principal y mejor banda sonora son las tres categorías en las que podrían triunfar el próximo 5 de enero cuando se celebre la gala.

Madres paralelas en Hollywood

La acogida de Madres paralelas en Hollywood ha sido muy buena desde el primer momento –de hecho el nombre de Penélope Cruz suena incluso en muchas quinielas para ser nominada de nuevo a un Oscar– pero no tendrán fácil ganar ya que la actriz se enfrentará en los Satellite Awards a Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye, a Kristen Stewart por Spencer, a Lady Gaga por House of Gucci, a Nicole Kidman por Being the Ricardos y a Olivia Colman por The Lost Daughter; mientras que el guion de Pedro Almodóvar luchará por el Satellite Award frente al de Asghar Farhadi por A Hero, al de Kenneth Branagh por Belfast, al de Mike Mills por C’mon C’mon, al de Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza y al de Zach Baylin por King Richard.

Logren o no alzarse con la estatuilla el mero hecho de que los nombres del músico, el director y la actriz española hayan sonado como aspirantes a hacerse con ellas en esta ceremonia que Hollywood celebra para ir calentando motores de cara a los Oscar ya supone un gran espaldarazo al cine español.