Artlanza, un pueblo medieval dentro de otro pueblo construido por un solo hombre

"Siempre he tenido la suerte de hacer lo que me ha gustado. Cuando era escultor y ceramista hacía lo que me gustaba. Ahora la sensación es exactamente la misma, la de que estás creando algo de unos escombros, de unas ruinas y que a la gente le gusta y lo aprecia. La sensación de crear la sigo teniendo", ha confesado Félix Yáñez a Burgos Conecta.