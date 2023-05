Meritxell Falgueras: «Tanto un vino como un hombre dan la nota especial en el aroma»

Lo primero de todo es saber que la vista no cuenta tanto. Precisamente, en la nota de cata la vista no es más de un 10%, aunque es verdad que, muchas veces, seguimos eligiendo el vino por esa etiqueta o por ese nombre. Pero donde da la nota especial tanto un vino como un hombre es en el aroma. Nosotras, como australopithecus, no olvidemos que venimos de Lucy, sabemos perfectamente si un hombre es compatible con nosotras o no. No se trata de si nos gusta su perfume o si no se ha duchado hoy, se trata de que tenemos esa capacidad como mamíferas de elegir. Somos nosotras, las mujeres, las hembras, las que elegimos a nuestro “partner” porque sabemos perfectamente a través del aroma esa compatibilidad genética. Poco romántico, pero muy realista. Igual que antes de probar un vino o cualquier cosa comestible, el olfato alerta.