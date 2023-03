Cinco grandes mujeres del vino que deberías conocer

La celebración del Día Internacional de la Mujer es solo una razón más para descubrir la historia de cinco mujeres del vino que hoy son figuras imprescindibles en cinco bodegas de prestigio: Artesa (Napa Valley, California); Abadia de Poblet (D.O. Conca de Barberà); Codorníu (D.O. Cava); Bodegas Bilbaínas (D.O. Ca Rioja) y Séptima (Argentina).