¿Se ha burlado Meghan Markle de la reina de Inglaterra?

Harry vio a Meghan por primera vez en Instagram. Ella posaba con el filtro ridículo de las orejitas de perro. Aún así el príncipe la supo ver y la eligió. Un amigo común le avisó de que Harry quería conocerla. Me imagino a Meghan googleando: “Harry príncipe” y flipando con el resultado. En Hollywood la corona británica no era demasiado popular antes de The Crown, otra serie de Netflix dedicada a esta familia real, y que en opinión de muchos expertos ha sido la mejor operación de Relaciones Públicas de la casa Windsor.