Estos son los nombres más bonitos y originales para tu gato

Llevas planteándote desde hace años tener una mascota. Sin embargo, las circunstancias han hecho que hayas tenido que esperar un tiempo para dar la bienvenida a tu casa a tu querido gatito. Por fin tienes tu propio espacio, tus propias normas y ya has abierto las puertas de tu hogar al que será el rey de la casa. Tienes ya todo listo, menos lo más importante, su nombre. ¿Todavía no lo has pensado? Te damos algunas ideas.