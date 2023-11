Pantoja lo hizo primero: sobre la moda de las cantantes de subir a sus hijos al escenario

"El hecho de que artistas suban al escenario a sus hijos no es nuevo. No es un hecho extraño que terminen formando parte de las giras de sus progenitores ya sea cantando, bailando, tocando o incluso trabajando como parte de la crew. Lo que sí es nuevo es el nivel de exposición que se genera encima del escenario, donde tienes a todo el público con grabando con el teléfono y subiendo el contenido en directo. Quizás lo que antes se quedaba con algo casi anecdótico o no se cuestionaba, hoy recibe otro escrutinio por parte de un público que ya forma parte activa de la conversación social gracias a la redes. Exposición temprana a la fama, presión mediática, acusaciones de nepotismo, cuestionamiento de sus capacidades o comparaciones con sus padres son cosas a las que estos chicos se van a tener que enfrentar. Teniendo en cuenta esto, ¿qué razones puede haber detrás de la decisión de subirlos? Pues más allá del amor de madre/padre, entiendo que a nivel marketing es una buena jugada. No sólo para el futuro artístico del vástago en cuestión, gracias a toda esa exposición, sino para generar valor en la propia imagen del artista o por algo tan sencillo como promocionar sus conciertos...", explica a 'Woman' Laura Estudillo agente de prensa de Panorámica Agency.