Netflix 2023 | Las mejores series españolas de la plataforma

Tal vez sus dos primeras entregas no alcanzaron los índices de audiencia obtenidos por otros éxitos de la plataforma pero la serie goza de otros reconocimientos. Por ejemplo, el de ser la única ficción española que se coló en el ránking de las mejores series de Netflix que elabora The New York Times. Por ello y además porque es trepidante, salvaje, tarantiniana y con contadas -pero infalibles- gotas de humor (también puede ser gore y violenta, advertimos); y por su estética suntuosa, porque está protagonizada por tres prostitutas tiernas y feroces, y por sus geniales actuaciones (Verónica Sánchez, Lali Espósito y Yany Prado), hay que verla. Además, esta es la entrega final. Continúan los peligros, la emoción y las persecuciones.