Diez series para que enero no se te haga cuesta arriba

Una de las mejores formas de superar la inevitable cuesta de enero es con planes de ocio que nos ayuden a dejar a un lado lo que supone empezar un nuevo año. Y nada mejor que hacerlo viendo series de televisión que harán que nuestro cerebro no dé demasiadas vueltas a las cosas y se centre en historias entretenidas y llenas de mensajes interesantes. Como sabemos que la oferta es cada vez mayor, hemos hecho una selección de lo más variada, desde comedias super divertidas y con mensaje reivindicativo ('Smiley' o 'Ted Lasso'), hasta historias apocalípticas ('The head'), o con un marcado tono social ('Perni' o 'Back to life'). Estamos seguras que todas te gustarán, unas más que otras, pero que no te dejarán indiferente. Es lo bueno de la llegada de las plataformas, que siempre vas a encontrar algo con lo que pasar el rato y disfrutar. Vete haciendo hueco porque lo vas a necesitar.