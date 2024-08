12 restaurantes para alargar el verano

El rompedor interiorismo de Barbara Ann Sol es obra del estudio Madrid in Love y tiene como protagonista las mesas ambientadas en las bandas del pop & rock más influyentes de todos los tiempos. Su elenco de artista repasa desde éxitos de los 70 a los más actuales y la fiesta se prolonga hasta el amanecer (los viernes y sábado cierra a las 6.00 am). Cuenta con un brunch en el que no faltan básicos contemporáneos que van de unas asiáticas gyozas pasando por unos tacos mexicanos hasta la infaltable hamburguesa.