Los 10 mejores restaurantes castizos de Madrid para celebrar San Isidro

Manero es la taberna renovada en la que todo funciona y que viene precedida del éxito de resto de espacios del empresario foodie Carlos Bosch. Comida rica, atmósfera agradable, decoración top (de Lázaro Rosa-Violán) y servicio sobresaliente. Un espacio “de siempre” con el sabor de las tabernas castizas madriñeñas de toda la vida, pero con el twist del glamour clásico de principios del XX. En la barra vermuts, vinos por copa, tienda gastro y tapeo del bueno. Dentro, en sus salones no faltan platos castizos como las gildas, las croquetas de rabo de toro, los callos, las bravas… pero sin duda un must es su archiconocido (y muy muy gato) “bocata de calamares”, sin duda el mejor de la capital. Pronto abrirán nuevo (y gran) espacio junto al Congreso de los Diputados.