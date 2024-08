20 restaurantes para irse a veranear

The Dose by Silvena es un concepto de restaurante fundado en Dubai por el exclusivo club de bienestar SEVEN y que ahora dejará su huella en Talamanca. Está creado por la chef experta en biohacking (aumentar la longevidad), Silvena Rowe conocida por crear platos saludables, orgánicos y nutritivos hechos con ingredientes locales seleccionados.