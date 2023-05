Lo mejor y lo peor de España en Eurovisión

En el año 2017, este joven catalán nos representó en Kiev con la canción ‘Do it for your lover’: quedamos en última posición. Y, en este caso, no podemos echar la culpa a los países que no nos votaron porque ni la puesta en escena ni el tema estaban a la altura. Por no hablar de que el pobre Manel tuvo la mala suerte de desafinar en su interpretación, sorprendiendo al público con un sonoro gallo.