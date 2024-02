Cómo manifestar la pareja que deseas en San Valentín

TikTok está lleno de vídeos de gente dolorsamente joven manifestando lo que desea mientras asegura que esta actitud, vinculada a la Ley de la Atracción, es perfecta para conseguir lo que de verdad quiere, y ante la aterradora cercanía de San Valentín, he decidido que le voy a dar una oportunidad tanto al maldito Cupido (parece empeñado en no ayudarme en cuestiones amorosas) como al arte de la manifestación. Si deseamos realmente algo desde la consciencia y persisto en ese deseo, actuando como si ya lo tuviera… ¿Voy a lograr a ese hombretón que estoy proyectando o voy a terminar un año más pensando que la única forma de que me manden rosas es que me rompa la pierna o esté en los brazos de la muerte? Esta es la duda que tengo cuando hablo con Ángela Vazi, terapeuta experta en manifestación y desarrollo de habilidades psíquicas.