La verdadera historia de la reina Carlota: ¿tenía, en realidad, ascendencia africana?

Una vez conocida la historia oficial, quizás lo más llamativo de ‘La reina Carlota: una historia de Bridgerton’ es que se ambienta en un Londres de lo más diverso y con plena integración racial. Pero, lo cierto es que la monarca no era negra, de hecho, la esclavitud no se abolió en Inglaterra hasta 1833, y la gente de color estaba relegada al trabajo doméstico. Ahora bien, también hay que decir, que esto no es algo que Shondaland se haya sacado de la manga. Y es que, la primera vez que se apuntó a que la reina Carlota podría tener ascendencia africana fue en 1996, concretamente en un programa estadounidense llamado ‘Frontline’. El historiador Mario de Valdes y Cocom, especialista en el tema de la diáspora africana, señaló que había indicios que confirmaban que Carlota era descendiente de Madragana Ben Aloandro –a la que un cronista del siglo XVI describió como una mujer ‘mora’, como se llamaba en Europa a las personas del norte de África–, amante del rey portugués Alfonso III, con una distancia de 15 generaciones. Además, esta teoría se apoya también en los retratos de la reina pintados por Allan Ramsay, en los que, para muchos, las evidencias étnicas son más que evidentes. Sin embargo, otros historiadores desmontan esta teoría apuntando a que, de ser cierto, sería muy improbable que los rastros de la composición genética aparecieran 500 años después.