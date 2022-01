Deja de hacer tus abdominales de siempre: si quieres tener un vientre plano tienes que hacerlos como Jennifer Lopez

Se llaman 'dragon flag' y es una variante que popularizó el mismísimo Bruce Lee.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si entre tus propósitos de 2022 está el de ponerte en forma y conseguir un vientre más plano, atenta a los abdominales que hace Jennifer Lopez, porque no son como los que estamos acostumbrados a hacer nosotras. En su última publicación de Instagram, la cantante y actriz ha compartido parte de su rutina de entrenamiento para la película 'Marry Me' (la que protagonizará con Maluma), y no hemos podido evitar fijarnos en los ejercicios que hace para conseguir esa figura y esos músculos.

Así, en el vídeo podemos verla en lo que parece su gimnasio personal haciendo algunos ejercicios con pesas para los brazos, entrenando espalda y hombros en una máquina específica para ello y, lo que más nos ha interesado, unos abdominales totalmente diferentes pero que, a juzgar por lo estupenda que está, funcionan.

Se trata de una variación tan diferente porque en realidad son más complejos que un 'crunchie' invertido al uso (los abdominales que se hacen para fortalecer la parte baja del abdomen), y podrían considerarse casi un 'dragon flag', que es un ejercicio que popularizó el mismísimo Bruce Lee.

¿Y qué se consigue con este tipo de abdominales? Pues trabajar, además de los abdominales inferiores, la estabilidad, y fortalecer las lumbares y los glúteos. Tal y como se aprecia en el vídeo, es necesario tener una estructura detrás a la que poder agarrarse para hacer este ejercicio, y aunque una vez que lo domines puedes hacerlo sola sin problema, al principio es mejor que pidas ayuda a tu entrenador o a alguno de los monitores de tu gimnasio para asegurarte de que lo estás haciendo bien y sin peligro de poder hacerte daño.

Con esta rutina de entrenamiento no nos extraña que ayer mismo la viéramos atreverse con un look tan impresionante como sorprendente: un estilismo en el que la pieza principal era un sujetador de cuero que sacaba su lado más urbano. Así, vimos a Jlo con una cazadora de cuero de corte 'crop' con hombreras y solapas XXL, sobre un sujetador del mismo material, combinado con un pantalón de cintura 'paper bag' en blanco. El bandeau, además, tenía una particularidad: un escote que simula una de las tendencias que más hemos visto este verano en materia de ropa de baño, los tops de bikinis colocados del revés.