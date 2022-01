Un estilismo súper chic al más puro estilo 'Jenny from the block'.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El estilo urbano ha conseguido convertirse en el protagonista absoluto de tendencias y pasarelas en los últimos años gracias a iconos como Rosalía que han hecho de él una auténtica religión. Sin embargo, no te pienses que se trata de un estilo reservado únicamente a veinteñeras, ya que si sabes cómo combinar las prendas, puedes llevarlo a tu terreno incluso pasados los cincuenta.

El mejor ejemplo de esto lo encontramos Jennifer Lopez, concretamente en su última publicación en Instagram, en la que ha compartido un look sorprendente pero de lo más chic. Y es que, el protagonista absoluto de este estilismo es un sujetador de cuero que ella consigue convertir en la pieza más elegante.

"¿Con chaqueta o sin chaqueta?", ha preguntado la cantante a sus seguidores con estas dos fotos que ya acumulan más de un millón de likes. En la primera de ellas vemos a Jlo con una cazadora de cuero de corte 'crop' con hombreras y solapas XXL, sobre lo que se intuye como un sujetador del mismo material, combinado con un pantalón de cintura 'paper bag' en blanco.

En la segunda, sin embargo, aparece sin chaqueta, dejando a la vista la original cinturilla de su pantalón, con cierres como los de las bolsas de tela, y el bandeau de cuero, que tiene un escote que simula una de las tendencias que más hemos visto este verano en materia de ropa de baño: los tops de bikinis colocados del revés.

Las responsables de esta moda fueron las hermanas Kardashian-Jenner, que llevaban todo el verano sobre la tumbona luciendo sus bikinis de triángulo o cortinilla de esta peculiar manera. ¿La clave? Girar el top, anudando a la espalda la tira que normalmente iría al cuello y viceversa. De esta forma, la parte fruncida del diseño (la que habitualmente quedaría debajo del pecho) se coloca en el escote, logrando un efecto sorprendente y favorecedor.

No sabemos si en el caso de Jennifer se trata de un sujetador de triángulo que ha colocado de esta manera o si hace ese efecto pero se trata de uno de corte bandeau, ya que no podemos apreciar la parte de atrás en las imágenes, pero lo que está claro es que ha sabido darle 'rollazo' a su look pero sin dejar de ser elegante en todo momento.