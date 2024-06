Los fans de 'Los Bridgerton' tienen en Prime Video otra serie romántica con la que soñar

¿Qué sabemos hasta el momento? Pues como no queremos haceros muchos spoilers, volveremos a contar con sus actores protagonistas y se descubrirán las grandes incógnitas que nos dejaron abiertas en la primera temporada. Así que, si aún no has descubierto el mundo de 'Maxton Hall', es hora de sumergirte en sus intrigantes historias y dejarte llevar por la magia del romance.