El poder de la gente que no conoces: los "extraños consecuentes"

No son pocas las veces que he sentido que tenía un vínculo especial con alguien a quien apenas conocía. Me ha pasado cuando bajo a pasear a mi perro, con la cajera del súper de debajo de mi casa incluso con la camarera que me servía café todas las mañanas en la cafetería de mi antigua oficina, que con ese “¿lo de siempre?”, lo hacía todo más cercano y agradable.