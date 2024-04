Estos son los sonidos que más nos relajan, según una terapeuta

Ahora bien, llegados a este punto te preguntarás, ¿y cuáles son esos sonidos? Porque puede que estés desviándote del camino si piensas que aquí hay algo del nuevo álbum de Shakira. No va por ahí. Si has estado alguna vez en alguna clase de yoga en la que al final dedicaban unos minutos a meditar con campanas o cuencos tibetanos, empezarás a entenderlo mejor. Y es que no todos los sonidos “curan”. Ni todos los sonidos, relajan. Y no va de gustos.