¿Por qué en la era del bienestar, el autocuidado se ha convertido en otro factor de estrés? Desciframos la paradoja

Por otro lado, Alicia Aradilla destaca que el problema radica en el uso mecánico del poder de la palabra, lo cual no tiene efecto real y genera más frustración. Explica que la palabra es la expresión de un pensamiento y si no hay un patrón mental lingüístico que soporte eso, lo único que se genera es una sensación de fracaso. “Por ejemplo, si me levanto, hago las respiraciones pertinentes y mientras tomo el café en una taza con mensaje optimista, me digo que yo puedo, que yo valgo o que me lo merezco y luego tengo un día aciago, eso genera más frustración que si simplemente me levanto y tengo un mal día, porque no he apelado al poder de la palabra. Es más, si prescindo del rito siempre me queda la esperanza de que el día que lo haga me funcionará”, sentencia la socióloga.