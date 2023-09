La nomofobia o no poder vivir sin el móvil, ¿cómo sé si me está afectando más de lo que creo?

"No podemos estar más de media hora sin mirar el teléfono, nos angustia, es lo que se llama el fomo (fear of missing out, que en español es "el miedo de perderme algo"). El cerebro nos genera sustancias y necesitamos estar conectados constantemente. Tenemos que combatirlo, la voluntad consiste en saber que a pesar de que me apetece no lo voy a hacer, pospongo mi impuso, mis apetencias. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente", advierte la psiquiatra Marian Rojas.