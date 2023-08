¿Tienen vacaciones los influencers? La polémica que indigna a Instagram

Nueva polémica en redes sociales. La influencer Rocío Osorno ha confesado que aunque en vacaciones su ritmo de trabajo se reduce considerablemente, ya que no hay viajes, sesiones de fotos, campañas, etc, no deja de trabajar. "Realmente yo no tengo vacaciones como tal porque como veréis sigo publicando contenido todo el rato aunque sí que es cierto que hay súper pocas campañas y es más, mcuhas agencias cierran, así que en cierto modo sí que tengo vacaciones porque no hay apenas publis, ni eventos, ni rodajes", ha declarado la joven de 34 años.