Tras Eurovisión, ¿cuáles son, de sus canciones, las que escuchamos de verdad? Depende de la edad

Por su parte, la generación Y o millennial, que abarca edades de 30 a 40 años aproximadamente, además de coincidir con la generación siguiente en su amor por el indie-pop de Joker Out (Estonia), aman el 'Soarele si Lun'a', de Pasha Parfeni, de Moldavia (que llenó de astros lunares y vibras divertidas y espirituales el escenario de Liverpool, y que quedó en un 18º puesto), y 'Who the hell is Edgar', el potente himno de Teya y Salena de Austria titulado por Edgar Allan Poe y que era, en realidad, una sátira del mercado musical (quedó en 15º puesto). Los millennial más mayores también han reproducido 'Promise' de Voyager, de Australia.