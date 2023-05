Cómo disfrutar de un amor de verano

Al ser el amor de verano eminentemente estacional... ¿Cómo podemos lograr no sentir pena al pensar que se va a acabar? Isabel Aranda responde. Alba Durán señala que nos encontramos en un momento en el que las nuevas generaciones viven las citas de una manera más exploratoria, por lo que la distancia ya no es un obstáculo como lo era antes. De hecho, una de cada tres personas en Bumble admite que están más abiertos a viajar y a relacionarse con personas que no se encuentran en su ciudad actual. “Por ello, nos encontramos con solteros y solteras más abiertos a seguir conociendo a la persona aunque no se encuentren viviendo en la misma ciudad o país. Una relación a distancia puede ser menos llevadera, pero puede valer la pena si de verdad creemos que funcionamos bien con esa persona. Si no estás seguro de querer hacer ese esfuerzo, quizás sea una señal de que ha sido una aventura de verano”, explica.