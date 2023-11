Cuatro originales y saludables recetas para disfrutar del sabor del pistacho

Es decir, que ese mito de que engordan mucho no es cierto y, siempre según este estudio, queda demostrado que el consumo diario de pistachos, cuya cantidad aporta el 20 por ciento del total de calorías ingeridas, no provoca un aumento de peso si la dieta es variada, equilibrada y se sigue un estilo de vida saludable. Tanto crudos como cocinados, son un ingrediente cada vez más usado en la cocina y no es extraño ver una gran cantidad de recetas donde este fruto seco se convierte en la estrella absoluta. Para hacértelo más fácil y accesible, hemos recopilado cuatro recetas deliciosas y sencillas de elaborar en menos de cinco simples pasos de la mano de la chef Sandra Schumann para que podamos prepararlas estas fiestas navideñas y quedar como una reina.