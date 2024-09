Navegando con Sir Richard

Y hablando de restaurantes, otro tópico desmontado. En un crucero (de Virgin Voyages) se come muy bien. No hay horarios fijos (siempre hay algo abierto, las 24 horas y servicio de delivery en cualquier punto del barco) y no hay un restaurante principal. Existe una zona con puestos en los que desayunar al cualquier hora del día (sí, sean las 9.00 o las 21.00) y lugares en los que servirse o (en cualquier momento) pedir sushi, noodles, tacos, hamburguesas, pizzas o helados pero todo bien hecho y de calidad.