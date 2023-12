Hemos fichado en El Corte Inglés 7 regalos perfectos (y baratos) para tu ‘amigo invisible’

Con diciembre ya en marcha, llega el momento de disfrutar (o enfrentarnos, según se mire) a la multitud de eventos que traen consigo estas fechas. Comidas de Navidad, cenas de empresa, quedadas con amigos a los que no ves desde el año anterior... Muchas de estas reuniones, traen consigo, además, una tradición que, cada vez, cuenta con más adeptos: el amigo invisible. De hecho, son muchas las familias (sobre todo, aquellas donde ya no hay niños) en las que se opta por esta forma de regalar, ya que, es divertida y pone algo de misterio al asunto. Eso sí, en muchos de los casos, se fija un máximo de dinero a gastar, con la intención de equilibrar un poco los presentes: imagínate que tú has comprado unos calcetines y a ti te tienen preparada una escapada a la playa... No sería justo. Este juego se ha hecho tan popular, que son muchas las marcas que ya cuentan con toda una sección dedicada a él. Es el caso de El Corte Inglés, que nos da diferentes ideas para comprar y, además, con distintos rangos de precios. Por eso, de entre los más baratos, hemos querido hacer una lista con nuestros siete grandes favoritos: estamos seguras de que, si apuestas por uno de ellos, acertarás.