Chanel Terrero: 'Hay días que me siento asfixiada, pero no me arrepiento de nada'

Exacto. Si tuviera que elegir tres palabras para definir el disco sería precisamente la sensualidad, lo latino y la invitación al baile. También me apetecía mucho cantar. A mi se me reconoce mucho con el baile, y es que yo soy 100% baile, pero me apetecía tener una pausa y hacer una balada, dar esa parte de mí. En los musicales sí he cantado baladas y mis fans más fieles me conocen en ese aspecto, pero el público en general quizás no me conoce tanto cantando y me apetecía muchísimo.