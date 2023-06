Champú en la lavadora, el secreto para lavar prendas delicadas que te ayudará a ahorrar

Tenemos cantidad de tareas del hogar, pero hay una que no dejamos de investigar y trabajar para que nos haga la vida más fácil, sea práctica y, sobre todo, efectiva y barata. Y es que no importa que nuestra lavadora sea una de las mejores del mercado, todo lo que necesitamos saber para que funcione a la perfección es que tengamos controlados trucos para que el lavado sea excepcional. Sobre todo, cuando hablamos de un lavado de ropa delicada, es importante que tengamos una buena fórmula que no estropee las prendas.