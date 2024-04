¿Cansada de estar cansada? No eches la culpa (solo) a la astenia primaveral

En efecto, esos factores arriba mencionados además se retroalimentan entre sí. Y no se tiene que dar todo esto para sentirnos cansados, muchas veces con que solamente ocurra uno de ellos ya provoca esa sensación tan desagradable de sentirse constantemente cansado. Dicho esto, el entrenador considera que el estrés es, posiblemente, el factor más importante detrás de esa apatía. “Es algo que muchas veces no da señales pero que nos va mermando interiormente y provoca que nuestro cuerpo se intoxique por dentro, con todo lo que eso conlleva”. Un malestar que, asegura, puede combatirse con mantener buenos hábitos de actividad física, alimentación y descanso. “El simple hecho de mantener estos hábitos a diario ayuda a que se genere un entorno hormonal muy favorable haciendo, entre otras cosas, que desciendan los niveles de cortisol”.