Estos son los pasos exactos que hay que dar al día para adelgazar

Debemos tener en cuenta que no existe una regla o ecuación directa que asegure que cada X pasos pierdas una cantidad exacta de calorías, a los ya mencionados con anterioridad debemos sumar el ritmo que mantenga cada uno al caminar, el peso, la edad o el porcentaje de grasa corporal que también son factores determinantes. No tiene sentido ponerse objetivos que sabemos con anterioridad que no vamos a poder cumplir, al menos no en corto plazo. Es mejor establecer una cifra más baja, que se adapte a la realidad de tu vida y no te agobie alcanzar e ir subiendo conforme veamos que nuestro cuerpo puede lograrlo.