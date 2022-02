Veremos cómo progresa la historia de amor entre los protagonistas, con nuevas incorporaciones

'A través de mi ventana' ha sido uno de los fenómenos más sonados de Netflix en los últimos años. No han sido pocas las campañas realizadas para que eso sucediera, ya que con solo ver el despliegue que ha hecho la plataforma en lugares con gran afluencia de gente en España, como la Puerta del Sol de Madrid, donde se ha visto un enorme cartel de la película, se podía predecir que iba a ser un éxito.

Como suele suceder en estos casos, el éxito muchas veces lleva a directores, productores y demás profesionales implicados en cintas de este tipo a planear nuevas entregas para aprovechar el recibimiento que ha tenido por parte del público. De ese modo, Netflix ha confirmado que el debut de Clara Galle (que interpreta al personaje de Raquel) y Julio Peña (el misterioso Ares) tendrá dos entregas más. Sin embargo, en lugar de optar por las adaptaciones de las novelas siguientes a esta de la novelista venezolana Ariana Godoy, se tomarán ciertas licencias.

Será Marçal Forés quien dirija estas dos secuelas del fenómeno literario juvenil, pero en las siguientes cintas se hablará con mayor detalle de los dos hermanos de Ares, con nombres también inspirados en la tradición grecolatina: Apolo (Hugo Arbués) y Artemis (Eric Massip). Por tanto, en lugar de ver en la pequeña pantalla la adaptación cinematográfica de 'A través de ti' y 'A través de la lluvia', la plataforma de contenido en 'streaming' presentará dos historias inéditas de sus personajes.

Aunque puede que este sea motivo suficiente para que muchos de los seguidores esperen con impaciencia el estreno de estas dos películas, otros tantos estarían de acuerdo en que puede que la historia se desinfle debido a que no sigue el orden cronológico original. Sin embargo, el hecho de que estas películas no continúen la saga de la autora venezolana no significa que esta se aleje de ellas, ya que estará implicada en el desarrollo de los guiones.

Además, y a pesar de que en esta ocasión conoceremos un poco más a los familiares del protagonista, la historia de amor entre ellos continúa, con sus grandes momentos y obstáculos por superar habituales en este tipo de relaciones sentimentales. En ese camino, estarán acompañados, además de por los hermanos de Ares, por Yoshi (Guillermo Lasheras), Claudia (Emilia Lazo), Daniela (Natalia Azahara) y nuevos personajes que se introducirán poco a poco en el universo creado por Ariana Godoy.