Clara Galle estrena A través de mi ventana con un look al más puro estilo Carrie Bradshaw

Es uno de los nombres del momento no solo por su papel en la esperada película de Netflix, también por looks como este que ha llevado sobre la alfombra roja.

Julia García

Si el nombre de Clara Galle aún no te suena, te aseguramos que en las próximas semanas no vas a dejar de escucharlo. Ella es junto a Julio Peña Fernández la protagonista de A través de mi ventana, la adaptación española en forma de largometraje del popular libro de Ariana Godoy de mismo título que cuenta con una legión de fans enorme en todo el mundo. Cuenta la historia de amor entre dos vecinos de nombre Raquel y Ares que comienzan a hablar por una contraseña de wifi robada y tiene todos los ingredientes para enamorar a los amantes de las comedias románticas de siempre por lo que promete arrasar en visualizaciones ahora que llega a Netflix el 4 de febrero.

Para celebrar el estreno de la cinta por todo lo alto, los cines Callao de Madrid han desplegado una alfombra roja sobre la que han desfilado numerosos invitados de diversos ámbitos como Mina El Hammani, Paula Ordovás o Sebastián Yatra y, por supuesto, los protagonistas de la noche, Julio y Clara.

A sus 19 años, Clara Galle promete no solo ser un rostro habitual del cine y televisión tras esta entrada triunfal en Netflix, también está dispuesta a hacerlo en publicaciones de moda a juzgar por los estilismos que está mostrando en sus diferentes apariciones públicas apoyada en el trabajo de profesionales como Freddy Alonso, estilista de cabecera de algunas de las celebrities mejor vestidas de nuestro país como Milena Smith, Juana Acosta o la flamante ganadora de dos premios Feroz Ana Rujas.

Ya en su visita a El hormiguero hace tan solo unos días demostró que lo suyo era el riesgo y la fantasía gracias a un sorprendente top de plumas y un maquillaje de ojos brillante, pero en la presentación oficial de A través de mi ventana lo ha corroborado con una propuesta en la que de nuevo el blanco era el color protagonista pero de un modo muy diferente.

Claro Couture firma un dos piezas formado por un crop top de tirantes y escote corazón realizado en crepé de seda con bordados de flores, hojas de paillettes y cristales de Swaroski, además de por una falda de tul ilusión que inevitablemente nos recuerda de manera revisionada a uno de los estilismos más icónicos de Carrie Bradshaw, el personaje interpretado por Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York y And just like that.

Unas finas sandalias doradas de tacón, unos pendientes largos barra de plata de Tous y una amplia variedad de anillos de diferentes estilos de la misma casa española fueron los complemento lucido para este evento por Clara Galle, a quien también reconocerás por su participación en el video musical de Tacones rojos de Sebastián Yatra, el cual acumula más de 76 millones de visualizaciones en solo tres meses.