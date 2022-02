Hablamos con la autora de esta historia, que Netflix acaba de estrenar como película, que cuenta con 300 millones de lecturas en la plataforma Wattpad. Dicen que es la nueva 'A tres metros sobre el cielo'.

Ester Aguado

Ariana empezó a escribir hace 10 años en la popular red social Wattpad (de dónde han salido éxitos como 'After' o 'Mi primer beso'). El culmen de su obra llegó con la trilogía 'A través de mi ventana': con más de 1 millón y medio de lectores en papel y 300 millones de lecturas online, la historia de Raquel y Ares es un fenómeno global que mueve fans alrededor del mundo (es la obra más leída en español). La adaptación cinematográfica es, si cabe, más sexy y emocionante. Hablamos de ello con su autora, una divertida venezolana que trabaja como profesora en Carolina del Norte (USA).

¿Por qué Netflix se inclinó por esta historia y no por la multipremiada 'Mi amor de Wattpad', otra de tus exitosas novelas?

'A través de mi ventana' obtuvo un recibimiento mucho más grande y motivó a más gente, les llegó al corazón, y no sólo, no a través de la red Wattpad, también en formato físico. Eso propició la llamada de la productora y de Netflix también.

¿Qué te hizo más ilusión, la llamada de Netflix o la de Alfaguara (Penguin)?

Obviamente, la llamada de Netflix... Tuve que asegurarme de que no se habían equivocado de escritora (risas)... Fue emocionante, uno de los mejores días de mi vida, definitivamente.

¿Pero no da vértigo ese escaparate mundial que supone?

Sí, es un salto brutal, sobre todo para una autora como yo, que comenzó su carrera en las redes, autoeditándome mis propios libros... hace ya 10 años. Ahora, ya sí, estoy ahí afuera. Y eso tiene las dos caras: por un lado, estás más expuesta a que la gente a la que no le gustes te lo haga saber, pero es una cuestión de probabilidades... así es el arte: unos lo aman y otros lo odian.

Cuéntame tu implicación en la película: ¿participaste en el guion o en la elección de los protagonistas?

Sí, estuve bastante involucrada en los guiones y en el casting... Ha sido muy bonito el proceso, ver cómo todo cogía forma. Lo han hecho con muchísimo cariño y estoy feliz por eso. También porque los actores tienen muchísima química entre ellos, no sólo entre la pareja protagonista (Clara Galle y Julio Peña). No pude ir a España para estar en el rodaje por temas de trabajo y de papeleo, pero espero ir muy pronto a España.

¿Tus historias tienen algo de realidad, de experiencias personales?

Sí, la mayoría tienen algo de mí, porque eso es lo que las hace genuinas. La clave de mi éxito es que las personas se sienten muy identificadas con lo que escribo. Siempre trato de hacer los personajes lo más reales posible, por eso cometen tantos errores (risas); nadie es perfecto en mis libros.

¿Tu primera vez también fue como la de Raquel?

Nooo, gracias a Dios. Eso me hubiera causado un trauma de por vida (risas).

Ahora vives en Estados Unidos, ¿tu obra ha evolucionado al salir de Venezuela?

Bueno, a nadie se le escapa la situación de mi país, así que cuando me surgió la posibilidad de venir a Estados Unidos a ser maestra, hace unos seis años, no me lo pensé dos veces. La diferencia cultural me ayudó a ampliar miras y he aprendido muchísimo sobre las diferencias culturales en otras partes del mundo, cómo las personas ven las cosas de diferente manera. Eso me ha ayudado mucho a la hora de escribir, de cambiar mi mirada, algo esencial para una escritora. ¡Por eso también quiero ir a España!

Tú cuando escribes, ¿lo haces para ti o para los demás?

En este punto de mi carrera, con tanto público detrás, esperando mis historias, mentiría si dijera que no pienso en ellos. Pero siempre trato de volver a la mentalidad de: 'escribe lo que a ti te gustaría leer', porque si nos dejamos llevar por la presión no va a salir una historia que me represente. Así que trato de escribir para mí, de disfrutarlo y después ya decidiré que voy a sacar al mundo. Tengo que tener fe en lo que ha hecho hasta ahora porque ha funcionado, tengo que tener fe en mi misma.

¿Ahora estás escribiendo algo nuevo?

Estoy con tres obras a la vez porque me gusta complicarme la vida (risas), actualizo las historias en Wattpad y ahora voy a publicar otra historia nueva en papel con Penguin. Pero me encanta el feedback instantáneo de las redes, me cuesta más escribir una historia sola. Enseguida veo qué párrafo funciona y cual no... Wattpad es una herramienta estupenda para los escritores. Antes publicaba tres capítulos por semana, pero esos tiempos han pasado (risas)... ahora, trato de hacerlo dos veces al mes, para que la gente tenga su contenido.

Dime alguna gran lección que haya aprendido en estos 12 años de carrera...

Que la perseverancia y la determinación me han acompañado a lo largo de todo este tiempo, porque mucha gente ve ahora el éxito y creen que eso se logra de la noche a la mañana. Yo llevo años trabajando, llegando a las 5 de la tarde a casa, cansada, muerta de hambre y poniéndome a escribir. Este año, por fin, siento que los frutos han llegado. La gente tiene que saber que nada se consigue sin trabajo duro y que se toma su tiempo. Sí se puede, poquito a poco.

¿A quién le dedicarías esta serie?

La película, a mi mamá: yo sé que ella no debería verla (risas), porque me va a regañar. Me gustaría que ella, allá, en Venezuela, la viera en su televisor y que eso nos conecte de alguna forma. La extraño mucho, espero verla pronto... Ya sabes que sin ellas, nosotras no existiríamos.

¿Lo has tenido más difícil por ser mujer?

Ahora hay un movimiento muy importante de empoderamiento, pero las escritoras siempre tenemos que lidiar con esa etiqueta de que las mujeres sólo escriben romance o literatura juvenil, libros de segunda. Se está produciendo un cambio grande en las editoriales, con tantas chicas jóvenes publicando, para nada comparado a lo que era el mercado en 2013 y eso me hace feliz, porque veo una evolución en la que vamos a ganar todos.

¿Qué te aporta tu canal de Youtube (que suma casi 10 millones de suscriptores), por qué lo abriste?

Yo lo abrí por las ganas de echar cuento (risas): me entretiene muchísimo y no esperaba que a la gente le gustara porque se trata sólo de hablar de muchas cosas, de divertirme. Es como las historias que escribo, pero en lugar de escritas, contadas. No esperaba que gustara tanto... y que pueda sacra tiempo libre. Tengo que pedir permiso hasta para respirar. Llevo un año súper exitoso, pero súper apretado. A veces cuesta mantener la salud mental, pero tengo un buen sistema de apoyo y sé cuándo pedir ayuda si necesito un 'break' y las personas de mi alrededor comprenden eso.

¿Qué tipo de lecturas y de series consumes?

Últimamente me atrapan los 'realities'... no sé qué me pasa, que me envejecí (risas). Luego hay serie dramáticas como 'Rialto' que me entretienen, también las de fantasía como 'Shadow&Bone' o 'The Witcher'... todo en Netflix, que es lo que tengo (risas). Me encantaría conocer a Henry Cavill, creo que estuvo ya en España, ¿no? Últimamente no tengo tiempo de leer, pero cuando lo hago es para dedicarle tiempo a mis compañeras de Wattpad: ahora me estaba leyendo 'Perfecto mentiroso' de Alex Mirez. Pero lo último que me ha impresionado es la trilogía de Stephanie Garber, 'Caraval'. Es mi favorita, la amo y le pediría matrimonio si no estuviera casada (risas).