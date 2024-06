Todas las caras de Amy Winehouse: un homenaje que traiciona una biografía extraordinaria

Por supuesto que nada tienen que ver la una con la otra, ya que Amy y Taylor son como la noche y el día, británica y Miss Americana, la impudicia y la indecencia. Al menos es así como se quiso reforzar la imagen de la icónica artista del pelo de colmena. Lo único que les podría unir sería su pasión por la música, que recibieron su primera guitarra con 12 años y aprendieron a tocarla de oído y que sus letras vienen a ser una suerte de diarios cantados. Eso es algo que se intuye cuando se escuchan temas como el que le da nombre a la película, Take The Box, Love Is a Loosing Game o What Is It About Men. Esta última precisamente se cuela en una de las escenas de la cinta, protagonizada por Marisa Abela, en la que vemos por primera vez a Amy tocando la guitarra en el que fue durante muchos años su refugio, su habitación, como el de cualquier otra joven.